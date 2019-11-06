Zum Inhalt springenBarrierefrei
Der schnelle Euro

Lucka - Letmathe

Staffel 1Folge 6vom 06.11.2019
Fitness-Familie Letmathe trifft auf "Coupon-König" Sven Lucka und seine Familie. Das Thema Sparen sehen die Letmathes als sportliche Herausforderung, denn Geldverschwendung ist vor allem Haushaltsvorstand Steffi ein Gräuel. Viele kleine Tipps und Tricks hat sich die Familie für ihren Lebensalltag zuhause und im Beruf ausgedacht. Dass Sparen durchaus kommunikativ ist und sogar zu einem romantischen Happy-End führen kann, beweist die Patchwork-Familie Lucka/Papesch. Rechte: Sat.1

