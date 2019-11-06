Zum Inhalt springenBarrierefrei
Der schnelle Euro

Becker - Classen

Staffel 1Folge 7vom 06.11.2019
Becker - Classen

Der schnelle Euro

Folge 7: Becker - Classen

45 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6

Die Beckers sind eine Bilderbuchfamilie. Mutter Nicole malt und bastelt für ihr Leben gern. Gemeinsame Bastelnachmittage stehen daher bei der sechsköpfigen Familie regelmäßig auf dem Programm. Die naturliebende Ellen verbringt die Tage mit Kind und Mann lieber an der frischen Luft zwischen Hühnern und Ponys. Dass so ein kleiner Bauernhof viele Spartipps mit sich bringt, will sie Nicole zeigen. Wer kann am Ende die größeren Ersparnisse einfahren? Rechte: Sat.1

