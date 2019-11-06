Der schnelle Euro
Folge 8: Moch - Weisweiler
45 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6
Sie sind alleinerziehend, lieben Hunde und haben das Sparen im Blut: Britt Weisweiler und Anna Moch haben trotz großem Altersunterschied viele Gemeinsamkeiten. Britt, die mit Sohn Luke und ihren zwei Hunden in Krefeld wohnt, verreist gern. Um das zu ermöglichen, wird bei Familie Weisweiler vieles selbst gemacht oder gebraucht gekauft. Familie Moch aus Neuss, bestehend aus Anna, ihren Töchtern Angelina und Lea Marie sowie Hündin Lucy, spart dort, wo es am wenigsten auffällt. Rechte: Sat.1
