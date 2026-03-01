Der Südwesten von oben
Folge 2: Das Saarland
45 Min.Folge vom 01.03.2026Ab 6
Das Saarland: einst die Keimzelle der Industrialisierung, später das verschuldete Sorgenkind der Republik. Heute richtet man im Saarland den Blick nach vorn. Bildung, Tourismus, Kultur, das sind die neuen Schlagworte.
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Genre:Natur, Dokumentation
Produktion:DE, 2014
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1-2, Season 4: VIDICOM Media GmbH