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Der Südwesten von oben

Das Saarland

xploreStaffel 2Folge 2vom 01.03.2026
Das Saarland

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Der Südwesten von oben

Folge 2: Das Saarland

45 Min.Folge vom 01.03.2026Ab 6

Das Saarland: einst die Keimzelle der Industrialisierung, später das verschuldete Sorgenkind der Republik. Heute richtet man im Saarland den Blick nach vorn. Bildung, Tourismus, Kultur, das sind die neuen Schlagworte.

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