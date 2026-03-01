Der Südwesten von oben
Folge 5: Das Schwabenland
45 Min.Folge vom 01.03.2026Ab 6
Das Land der Schwaben hat viele Gesichter: Schroffe Täler, sanfte Hügel, weite Ebenen und tiefe Moore. An den strategisch günstigsten Orten liegen ihre Städte, am Neckar, der Donau, an Salinen und an Seeufern.
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Der Südwesten von oben
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Genre:Natur, Dokumentation
Produktion:DE, 2014
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1-2, Season 4: VIDICOM Media GmbH