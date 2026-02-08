Zum Inhalt springenBarrierefrei
Der Unabomber: Vom Einsiedler zum Terroristen

Kabel Eins DokuStaffel 1Folge 2vom 08.02.2026
40 Min.Folge vom 08.02.2026Ab 12

Zwischen 1985 und 1993 legt der Unabomber in mehreren US-Bundesstaaten seine selbstgebauten Bomben aus. Zum ersten Mal stirbt ein Mensch durch seine Taten. Geheime Tagebücher aus seiner Studienzeit enthalten schockierende Aufzeichnungen.

