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Der Unabomber: Vom Einsiedler zum Terroristen

Episode 4

Kabel Eins DokuStaffel 1Folge 4vom 13.03.2026
Episode 4

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Der Unabomber: Vom Einsiedler zum Terroristen

Folge 4: Episode 4

42 Min.Folge vom 13.03.2026Ab 12

Während der Gerichtsverhandlung kommt eine erschütternde Geschichte ans Licht: Als Student an der Harvard Universität soll Ted Kaczynski an einer Reihe psychologischer Experimente teilgenommen haben. Haben sie aus ihm einen gnadenlosen Killer gemacht?

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