Der Welpentrainer - Auf die Pfoten, fertig, los!

sixxStaffel 1Folge 1vom 31.03.2019
44 Min.Folge vom 31.03.2019Ab 6

André Vogt führt sechs süße Welpen in das Einmaleins der Hundeerziehung ein. Doch gelingt es ihm wirklich, den kleinen Rackern in Rekordzeit Manieren beizubringen? Dafür empfängt André die Fellnasen einmal pro Woche zu einem achtstündigen Trainingstag in seinem eigens dafür eingerichteten Loft. Seine erste Schülerin ist Hündin Lotte, die die Kommandos ihrer Besitzer vehement missachtet.

sixx
