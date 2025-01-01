Der Welpentrainer - Auf die Pfoten, fertig, los!
Folge 3: Folge 3
45 Min.Ab 6
Andrés Schützlinge bekommen Zuwachs, denn der Welpentrainer nimmt die acht Wochen alte Käthe in seine Obhut. Doch wie schnell kann sich die kleine Hündin in die Gruppe integrieren? Und welche Kommandos beherrscht sie bereits? Außerdem steht diesmal ein Geräusche-Training und Parcourslaufen auf dem Stundenplan.
Alle 10 Staffeln und Folgen
Genre:Tiere, Pets
Produktion:DE, 2019
6
