Der Welpentrainer - Auf die Pfoten, fertig, los!
Folge 5: Folge 5
44 Min.Folge vom 28.04.2019Ab 6
Stubenreinheit, Autofahren, alleine Bleiben: Welpen - und ihre Besitzer - müssen gerade am Anfang viel lernen. Einer, der weiß, welche Herausforderungen das mit sich bringt, ist Hundetrainer André Vogt: Jede Woche empfängt er die süßen Wauzis und ihre Besitzer in einem speziell eingerichteten Loft zum Schulunterricht. Spaß und Spiel aber auch Chaos und Konflikte sind vorprogrammiert. Traumhund oder Problemfall: Wie werden sich die kuscheligen Fellnasen entwickeln?
Der Welpentrainer - Auf die Pfoten, fertig, los!
Alle 10 Staffeln und Folgen
Genre:Tiere, Pets
Produktion:DE, 2019
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© sixx
Enthält Produktplatzierungen