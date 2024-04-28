Überraschung! Zwei ehemalige Welpenschüler besuchen Andrè VogtJetzt kostenlos streamen
Der Welpentrainer - Auf die Pfoten, fertig, los!
Folge 4: Überraschung! Zwei ehemalige Welpenschüler besuchen Andrè Vogt
46 Min.Folge vom 28.04.2024Ab 6
Goldendoodle Ruffy und Mini-Bullterrier Pamuk haben Einzelunterricht bei André Vogt. Gemeinsam mit ihren Besitzern sollen die Tiere lernen, auf Kommando zurückzukommen. Zudem bekommt der Welpentrainer einen Überraschungsbesuch von zwei ehemaligen Schülern. Die beiden zeigen ihrem früheren Lehrer und den Erstklässlern, welche Tricks sie beherrschen.
Der Welpentrainer - Auf die Pfoten, fertig, los!
Alle 10 Staffeln und Folgen
Genre:Tiere, Pets
Produktion:DE, 2019
