Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Der Welpentrainer - Auf die Pfoten, fertig, los!

Überraschung! Zwei ehemalige Welpenschüler besuchen Andrè Vogt

sixxStaffel 10Folge 4vom 28.04.2024
Überraschung! Zwei ehemalige Welpenschüler besuchen Andrè Vogt

Überraschung! Zwei ehemalige Welpenschüler besuchen Andrè VogtJetzt kostenlos streamen

Der Welpentrainer - Auf die Pfoten, fertig, los!

Folge 4: Überraschung! Zwei ehemalige Welpenschüler besuchen Andrè Vogt

46 Min.Folge vom 28.04.2024Ab 6

Goldendoodle Ruffy und Mini-Bullterrier Pamuk haben Einzelunterricht bei André Vogt. Gemeinsam mit ihren Besitzern sollen die Tiere lernen, auf Kommando zurückzukommen. Zudem bekommt der Welpentrainer einen Überraschungsbesuch von zwei ehemaligen Schülern. Die beiden zeigen ihrem früheren Lehrer und den Erstklässlern, welche Tricks sie beherrschen.

Weitere Folgen in Staffel 10

Alle Staffeln im Überblick

Der Welpentrainer - Auf die Pfoten, fertig, los!
sixx
Der Welpentrainer - Auf die Pfoten, fertig, los!

Der Welpentrainer - Auf die Pfoten, fertig, los!

Alle 10 Staffeln und Folgen