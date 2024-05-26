Zum Inhalt springenBarrierefrei
sixxStaffel 10Folge 7vom 26.05.2024
47 Min.Folge vom 26.05.2024Ab 6

André Vogt verlagert seinen Unterricht auf die Straße. Dort sollen die Welpen lernen, wie man richtig an der Leine läuft. Zudem unternimmt der Trainer mit seinen Schülern einen Ausflug: Gemeinsam mit einem Profi wird den Hunden das Dogfrisbee beigebracht. Pamuk und Watson zeigen besonderes Interesse an der neu erlernten Hundesportart. Donyas Besitzerin Christina hat große Schwierigkeiten, mit ihrem energiegeladenen Hund Gassi zu gehen und benötigt die Hilfe des Welpentrainers.

