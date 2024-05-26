Dogfrisbee: Einen neue Sportart für Hund und HerrchenJetzt kostenlos streamen
Der Welpentrainer - Auf die Pfoten, fertig, los!
Folge 7: Dogfrisbee: Einen neue Sportart für Hund und Herrchen
47 Min.Folge vom 26.05.2024Ab 6
André Vogt verlagert seinen Unterricht auf die Straße. Dort sollen die Welpen lernen, wie man richtig an der Leine läuft. Zudem unternimmt der Trainer mit seinen Schülern einen Ausflug: Gemeinsam mit einem Profi wird den Hunden das Dogfrisbee beigebracht. Pamuk und Watson zeigen besonderes Interesse an der neu erlernten Hundesportart. Donyas Besitzerin Christina hat große Schwierigkeiten, mit ihrem energiegeladenen Hund Gassi zu gehen und benötigt die Hilfe des Welpentrainers.
Der Welpentrainer - Auf die Pfoten, fertig, los!
Genre:Tiere, Pets
Produktion:DE, 2019
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© sixx
Enthält Produktplatzierungen