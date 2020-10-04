Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Der Welpentrainer - Auf die Pfoten, fertig, los!

Folge 1

sixxStaffel 4Folge 1vom 04.10.2020
Folge 1

Folge 1Jetzt kostenlos streamen

Der Welpentrainer - Auf die Pfoten, fertig, los!

Folge 1: Folge 1

46 Min.Folge vom 04.10.2020Ab 6

André Vogt empfängt den jungen Chihuahua-Rüden Eddy zum Training. Beim Autofahren ist der stürmische Welpe besonders unruhig. Der Hundetrainer zeigt seinen Besitzern, wie sie Eddys Verhalten positiv beeinflussen können. Außerdem kümmert sich André um den 14 Wochen alten Cockapoo Toffi. Doch zuerst muss er das Vertrauen des ängstlichen Vierbeiners gewinnen.

Weitere Folgen in Staffel 4

Alle Staffeln im Überblick

Der Welpentrainer - Auf die Pfoten, fertig, los!
sixx
Der Welpentrainer - Auf die Pfoten, fertig, los!

Der Welpentrainer - Auf die Pfoten, fertig, los!

Alle 10 Staffeln und Folgen