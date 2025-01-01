Der Welpentrainer - Auf die Pfoten, fertig, los!
Folge 5: Folge 5
46 Min.Ab 6
Husch husch ins Körbchen heißt es heute bei André Vogt und seinen Schützlingen. Doch diese Übung kommt nicht bei allen Hundewelpen gut an. Während Emma und Eddy ihr Können unter Beweis stellen, ist Nachzügler Carlos nur schwer für seinen Schlafplatz zu begeistern. Außerdem steht diesmal das Kommando "bei Fuß" und ein nächtlicher Campingausflug auf dem Programm.
Genre:Tiere, Pets
Produktion:DE, 2019
6
