Der Welpentrainer - Auf die Pfoten, fertig, los!
Folge 4: Folge 4
46 Min.Ab 6
André Vogt und seine Schützlinge machen einen ausgiebigen Spaziergang am Rhein. Dabei sollen die Welpen lernen, brav an der Leine ihres Besitzers zu laufen. Außerdem dürfen sich die Vierbeiner auf Deutschlands größtem Abenteuerspielplatz für Hunde austoben. Chihuahua Eddy stellt seine Geschicklichkeit am Klettergerüst unter Beweis. Labrador Coco hingegen beobachtet das Spektakel aus sicherer Entfernung.
Genre:Tiere, Pets
Produktion:DE, 2019
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© sixx
Enthält Produktplatzierungen