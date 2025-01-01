Zum Inhalt springenBarrierefrei
Der Welpentrainer - Auf die Pfoten, fertig, los!

Folge 8

sixxStaffel 4Folge 8
Folge 8

Folge 8Jetzt kostenlos streamen

Der Welpentrainer - Auf die Pfoten, fertig, los!

Folge 8: Folge 8

46 Min.Ab 6

Die jungen Hundewelpen stehen kurz vor dem Abschuss ihres Trainings mit André Vogt. Jetzt heißt es noch einmal Geschicklichkeit und Gespür beweisen. Auch die Besitzer der Vierbeiner müssen zeigen, was sie in den letzten Wochen gelernt haben. Welches Duo beherrscht alle Grundlektionen im Schlaf und kann somit am Ende Bestnoten erzielen?

