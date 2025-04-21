Zum Inhalt springenBarrierefrei
Derrick

KultKrimiStaffel 16Folge 3
59 Min.Ab 12

Die Hosteß Ilona Keller wird tot in einem Sessel in ihrer Wohnung sitzend aufgefunden. Ihre Freundin Gerrit Hauser, ebenfalls Hosteß, erinnert sich, daß Ilona vier Tage zuvor einen ihrer Gäste in die Wohnung mitnahm. Aber war dieser Mann auch Ilonas letzter Besucher?

