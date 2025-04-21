Derrick
Folge 4: Die Nacht mit Ariane
58 Min.Ab 12
Wo ist Ariane? Die Geliebte des Bordellchefs Benno Mahler ist seit dessen gewaltsamem Tod verschwunden. Derrick hält sie für die Mörderin - auch wenn Mahlers Bruder Adi beteuert, sie habe keinen Grund für das Verbrechen gehabt. War's also ein Racheakt aus dem Milieu? Derrick läßt eine Fahndung anlaufen.
Derrick
Genre:Krimi
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© 1975 ZDF Enterprises