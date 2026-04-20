Desperate Housewives
Folge 20: Frühlingsgefühle
42 Min.Folge vom 20.04.2026Ab 6
Gabrielle leidet seit einiger Zeit unter unerklärlicher Übelkeit und reagiert empfindlich auf Gerüche. Als ihr eine Autoverkäuferin sagt, sie sei schwanger, kann sie es nicht glauben - bis sie einen Schwangerschaftstest macht. Es scheint, als habe sich jemand an ihrem Verhütungsmittel zu schaffen gemacht ... George ist immer noch besessen von Bree. Er versteckt es aber und erfindet sogar eine Freundin, um Rex' Verdacht zu zerstreuen ...
Weitere Folgen in Staffel 1
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Alle Staffeln im Überblick
Desperate Housewives
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Mystery
Produktion:US, 2004
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1-8: Buena Vista International Inc.
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