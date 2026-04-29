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Desperate Housewives

Nur ein Kuss

sixxStaffel 2Folge 11vom 29.04.2026
Nur ein Kuss

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Desperate Housewives

Folge 11: Nur ein Kuss

42 Min.Folge vom 29.04.2026Ab 12

Auf einer Party gibt Gabrielle Tom zum Spaß einen dicken Kuss. Lynette findet das gar nicht lustig. Um ihre Freundschaft nicht zu gefährden und Gabrielle ihr Unbehagen verständlich zu machen, gibt Lynette Carlos einen leidenschaftlichen Kuss, woraufhin sich Carlos Hoffnungen auf eine Affäre macht ... Andrew bringt seinen Freund über Nacht mit nach Hause. Als Bree ihn hinauswerfen will, droht er ihr, sie der Polizei gegenüber für Georges Selbstmord verantwortlich zu machen ...

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