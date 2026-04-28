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Desperate Housewives

Die Guten und die Bösen

sixxStaffel 2Folge 9vom 28.04.2026
Die Guten und die Bösen

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Desperate Housewives

Folge 9: Die Guten und die Bösen

42 Min.Folge vom 28.04.2026Ab 12

Bree findet heraus, dass George Dr. Goldfine von der Brücke gestoßen hat und meldet es der Polizei. Als die Georges Haus durchsucht, entdeckt sie Beweise dafür, dass George Rex ermordet hat ... Susan versucht, mit ihrem Vater Kontakt aufzunehmen, der aber aus Angst vor seiner Frau nichts von ihr wissen will - Susan gibt nicht auf. Lynette stört sich an Ninas Umgang mit den Angestellten. Als sie Nina eines Abends zusammen mit Stu erwischt, hat das weitreichende Folgen ...

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