Desperate Housewives
Folge 14: Verrückte Ideen
42 Min.Folge vom 04.05.2026Ab 12
Tom versucht verzweifelt, bei seinem neuen Chef Ed Punkte zu machen und merkt nicht, dass der auf seine Kosten Witze macht. Schließlich findet Lynette einen Weg, Ed zu stoppen ... Susan braucht indessen für ihre bevorstehende Milz-Operation eine Krankenversicherung. Edie vermittelt ihr kurzerhand einen heiratswilligen Schwulen mit guter Versicherung, doch die Heirat platzt wegen dessen Lebenspartner. Daraufhin macht Karl Susan ein Angebot, das sie nicht ablehnen kann ...
Weitere Folgen in Staffel 2
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Alle Staffeln im Überblick
Desperate Housewives
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Mystery
Produktion:US, 2004
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-8: Buena Vista International Inc.
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