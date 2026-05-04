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Desperate Housewives

Ein kleiner Gefallen

sixxStaffel 2Folge 15vom 04.05.2026
Ein kleiner Gefallen

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Desperate Housewives

Folge 15: Ein kleiner Gefallen

42 Min.Folge vom 04.05.2026Ab 12

Gabrielles Mutter ist zu Besuch. Als sie erfährt, dass Gabrielle wegen ihres Sturzes keine Kinder mehr bekommen kann und dass für Carlos eine Adoption nicht in Frage kommt, bietet sie sich als Leihmutter an - Gabrielle ist entsetzt. Da Karl Susan heiraten will, damit sie eine Krankenversicherung für ihre Operation hat, setzt er einen Ehevertrag auf und reinigt den alten Ehering. Wenig später findet Edie beides, die daraufhin glaubt, Karl wolle ihr einen Heiratsantrag machen.

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