Desperate Housewives
Folge 10: Eskalation
42 Min.Folge vom 19.05.2026Ab 12
Zum jährlichen Straßenfest vor Weihnachten sind auch Art und seine Schwester eingeladen, doch nachdem Lynette Mrs. McCluskey von ihrer Entdeckung erzählt hat, erfährt es die ganze Stadt ... Nachdem Bree von Mikes Verhaftung erfahren hat, glaubt sie an Orsons Unschuld am Tod von Monique. Sie sucht ihn in seiner Praxis auf und erfährt von ihm, warum er seine Mutter so hasst. Daraufhin holt sie ihn zurück nach Hause und bereitet den Umzug von Gloria in eine Wohnung vor ...
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Desperate Housewives
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Mystery
Produktion:US, 2004
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-8: Buena Vista International Inc.
Produktplatzierung unaufklärbar - Mehr erfahren