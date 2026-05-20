Desperate Housewives
Folge 12: Heimliche Liebschaften
42 Min.Folge vom 20.05.2026Ab 12
Mike wird im Gefängnis zusammengeschlagen. Paul geht dazwischen und hilft ihm. Mike, der sich nicht an Paul erinnert, glaubt, einen Kumpel gefunden zu haben ... Gabrielle findet in ihrem Hausflur ein teures Kleid. Aus Angst vor dem mysteriösen Bewunderer bittet sie Carlos zu sich. Und tatsächlich überraschen sie mitten in der Nacht den Boten des geheimnisvollen Verehrers. Indes bittet Julie Edie, ihr die Pille zu besorgen. Als Susan dahinter kommt, ist sie entsetzt ...
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Desperate Housewives
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Mystery
Produktion:US, 2004
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-8: Buena Vista International Inc.
Produktplatzierung unaufklärbar - Mehr erfahren