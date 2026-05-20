Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Desperate Housewives

Heimliche Liebschaften

sixxStaffel 3Folge 12vom 20.05.2026
Heimliche Liebschaften

Heimliche LiebschaftenJetzt kostenlos streamen

Desperate Housewives

Folge 12: Heimliche Liebschaften

42 Min.Folge vom 20.05.2026Ab 12

Mike wird im Gefängnis zusammengeschlagen. Paul geht dazwischen und hilft ihm. Mike, der sich nicht an Paul erinnert, glaubt, einen Kumpel gefunden zu haben ... Gabrielle findet in ihrem Hausflur ein teures Kleid. Aus Angst vor dem mysteriösen Bewunderer bittet sie Carlos zu sich. Und tatsächlich überraschen sie mitten in der Nacht den Boten des geheimnisvollen Verehrers. Indes bittet Julie Edie, ihr die Pille zu besorgen. Als Susan dahinter kommt, ist sie entsetzt ...

Weitere Folgen in Staffel 3

Alle Staffeln im Überblick

Desperate Housewives
sixx
Desperate Housewives

Desperate Housewives

Alle 2 Staffeln und Folgen