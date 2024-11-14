Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Destination X

Zickenkrieg & ein neues Gesicht

ProSiebenStaffel 1Folge 2vom 14.11.2024
Zickenkrieg & ein neues Gesicht

Zickenkrieg & ein neues GesichtJetzt kostenlos streamen

Destination X

Folge 2: Zickenkrieg & ein neues Gesicht

100 Min.Folge vom 14.11.2024Ab 12

Nachdem Hanna sich im Steinbruch-Spiel mit Max verbündet, fühlt sich Leyla hintergangen: "Ich werde jetzt auch sehr eklig spielen". Ein neues Gesicht überrascht die Promis im X-Bus und ein Spiel entscheidet darüber, wer bleiben darf. Nach dem ersten Exit wägen sich die Kandidat:innen in Sicherheit, doch der nächste lässt nicht lange auf sich warten...

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Destination X
ProSieben
Destination X

Destination X

Alle 1 Staffeln und Folgen