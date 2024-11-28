Leyla kurz vorm NervenzusammenbruchJetzt kostenlos streamen
Destination X
Folge 4: Leyla kurz vorm Nervenzusammenbruch
104 Min.Folge vom 28.11.2024Ab 12
Eine besondere Challenge erwartet die Kandidat:innen: Bei einem Spiel können sie sich eine Nacht in einer luxuriösen Unterkunft erkämpfen. Doch das ist noch nicht alles... Für die Gewinner:innen gibt es sogar die einmalige Chance, die Reiseroute des Busses zu sehen! Auf Leyla wartet währenddessen ihr größter Albtraum...
Genre:Abenteuer
Produktion:DE, 2024
Altersfreigabe:
12
