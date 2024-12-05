Wer hat den richtigen Riecher?Jetzt kostenlos streamen
Destination X
Folge 5: Wer hat den richtigen Riecher?
104 Min.Folge vom 05.12.2024Ab 12
Max' Überheblichkeit findet nicht bei allen Anklang und seine Mitstreiter:innen versuchen ihren größten Konkurrenten zu eliminieren... Ist das das Ende seiner Glückssträhne? Bei einem Spiel sind die Sinne der Promis gefragt! Wer hat hier den richtigen Riecher und erkämpft sich den alles entscheidenden Hinweis?
Genre:Reality
Produktion:DE, 2024
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© ProSieben