Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Detektiv Conan

Cherchez la femme

ProSieben MAXXFolge vom 27.05.2026
Cherchez la femme

Cherchez la femmeJetzt kostenlos streamen

Detektiv Conan

Folge vom 27.05.2026: Cherchez la femme

24 Min.Folge vom 27.05.2026Ab 12

Kogoros ehemaliger Mentor und einer der berühmtesten Meisterdetektive, Heihachirso Shiota, kommt in die Detektei. Trotz seiner eher verhaltenen Meinung Kogoro gegenüber, will er ihn besuchen. Da er aber gerade bei einem Fall ist, fahren Ran und Conan ihn gemeinsam zur Theaterhalle, wo Kogoro gerade mitten in seinen Ermittlungen steckt. Alle freuen sich nun, den Meister mal in Aktion sehen zu können ...

Alle verfügbaren Folgen