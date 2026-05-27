Detektiv Conan
Folge vom 27.05.2026: Cherchez la femme
24 Min.Folge vom 27.05.2026Ab 12
Kogoros ehemaliger Mentor und einer der berühmtesten Meisterdetektive, Heihachirso Shiota, kommt in die Detektei. Trotz seiner eher verhaltenen Meinung Kogoro gegenüber, will er ihn besuchen. Da er aber gerade bei einem Fall ist, fahren Ran und Conan ihn gemeinsam zur Theaterhalle, wo Kogoro gerade mitten in seinen Ermittlungen steckt. Alle freuen sich nun, den Meister mal in Aktion sehen zu können ...
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Genre:Anime, Mystery, Drama
Produktion:JP, 1996
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-2, Season 26: TMS Entertainment