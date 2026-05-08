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Detektiv Conan

Der Fluch der Suigun (1)

ProSieben MAXXFolge vom 08.05.2026
Der Fluch der Suigun (1)

Der Fluch der Suigun (1)Jetzt kostenlos streamen

Detektiv Conan

Folge vom 08.05.2026: Der Fluch der Suigun (1)

24 Min.Folge vom 08.05.2026Ab 12

Kogoro wird zu einem Vortrag auf eine abgelegene Insel eingeladen. Kurz zuvor wurde ein Schiff wiedergefunden, das eigentlich Jahre zuvor mit Gold an Bord gekentert ist. Doch das Gold ist mittlerweile verschwunden, und auch von der Crew fehlt jede Spur. Conan versucht herauszufinden, was damals wirklich geschehen ist ... Und dann wird auch noch Hamada umgebracht.

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