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Detektiv Conan

Wahn oder Wirklichkeit?

ProSieben MAXXFolge vom 19.06.2026
Wahn oder Wirklichkeit?

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Detektiv Conan

Folge vom 19.06.2026: Wahn oder Wirklichkeit?

24 Min.Folge vom 19.06.2026Ab 12

Kogoro liegt seit drei Wochen im Krankenhaus. Eines Abends beobachtet er von seinem Fenster aus einen Mord, welcher sich die darauffolgenden Tage zu wiederholen scheint. Doch egal wie oft und schnell er den Tatort aufsucht - nie gibt es eine Leiche. Schließlich zieht er Conan hinzu, um den mysteriösen Fall aufzudecken ...

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