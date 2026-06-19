Detektiv Conan
Folge vom 19.06.2026: Wahn oder Wirklichkeit?
24 Min.Folge vom 19.06.2026Ab 12
Kogoro liegt seit drei Wochen im Krankenhaus. Eines Abends beobachtet er von seinem Fenster aus einen Mord, welcher sich die darauffolgenden Tage zu wiederholen scheint. Doch egal wie oft und schnell er den Tatort aufsucht - nie gibt es eine Leiche. Schließlich zieht er Conan hinzu, um den mysteriösen Fall aufzudecken ...
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Genre:Anime, Mystery, Drama
Produktion:JP, 1996
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-2, Season 26: TMS Entertainment