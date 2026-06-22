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Detektiv Conan

Mord auf der Skihütte (1)

ProSieben MAXXFolge vom 22.06.2026
Mord auf der Skihütte (1)

Mord auf der Skihütte (1)Jetzt kostenlos streamen

Detektiv Conan

Folge vom 22.06.2026: Mord auf der Skihütte (1)

24 Min.Folge vom 22.06.2026Ab 12

Zufällig treffen Ran, Sonoko und Conan auf einer Skipiste ihre ehemalige Lehrerin Akiko Yonehara. Da ein Schneesturm aufgekommen ist, werden die Jungs eingeladen, die Nacht in einer Skihütte mit noch weiteren Freunden der Lehrerin zu verbringen. Doch dann treibt eine dunkle Gestalt ihr Unwesen in der Hütte ...

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