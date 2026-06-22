Detektiv Conan
Folge vom 22.06.2026: Mord auf der Skihütte (1)
24 Min.Folge vom 22.06.2026Ab 12
Zufällig treffen Ran, Sonoko und Conan auf einer Skipiste ihre ehemalige Lehrerin Akiko Yonehara. Da ein Schneesturm aufgekommen ist, werden die Jungs eingeladen, die Nacht in einer Skihütte mit noch weiteren Freunden der Lehrerin zu verbringen. Doch dann treibt eine dunkle Gestalt ihr Unwesen in der Hütte ...
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Genre:Anime, Mystery, Drama
Produktion:JP, 1996
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-2, Season 26: TMS Entertainment