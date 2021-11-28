Deutschlands beste Miniaturbauer
Folge 1: Episode 1
86 Min.Folge vom 28.11.2021Ab 6
Die fünf Teams bekommen alle dieselben Vorgaben: "Wasser, Licht und Bewegung", 5.000 € Startguthaben und drei Monate Bauzeit. Zusätzlich haben alle Modellbauer:innen einen einmaligen Joker: einen Besuch bei der Jury im Miniatur Wunderland in Hamburg, die ihnen mit Rat und Tat zur Seite steht. Dann beginnen die Planung und der Bau der Modelle. Team Karton hat einen Plan, der nicht aufgeht. Deshalb ziehen sie als erstes ihren Joker und besuchen die Experten im Miniatur Wunderland.
Genre:Reality-Spielshow, Unterhaltung
Produktion:DE, 2021
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Kabel Eins