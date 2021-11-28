Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Deutschlands beste Miniaturbauer

Episode 1

Kabel EinsStaffel 1Folge 1vom 28.11.2021
Episode 1

Episode 1Jetzt kostenlos streamen

Deutschlands beste Miniaturbauer

Folge 1: Episode 1

86 Min.Folge vom 28.11.2021Ab 6

Die fünf Teams bekommen alle dieselben Vorgaben: "Wasser, Licht und Bewegung", 5.000 € Startguthaben und drei Monate Bauzeit. Zusätzlich haben alle Modellbauer:innen einen einmaligen Joker: einen Besuch bei der Jury im Miniatur Wunderland in Hamburg, die ihnen mit Rat und Tat zur Seite steht. Dann beginnen die Planung und der Bau der Modelle. Team Karton hat einen Plan, der nicht aufgeht. Deshalb ziehen sie als erstes ihren Joker und besuchen die Experten im Miniatur Wunderland.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Deutschlands beste Miniaturbauer
Kabel Eins
Deutschlands beste Miniaturbauer

Deutschlands beste Miniaturbauer

Alle 1 Staffeln und Folgen