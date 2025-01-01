Deutschlands beste Miniaturbauer
Folge 3: Episode 3
91 Min.Ab 6
Das Finale rückt in greifbare Nähe. Team Table Topper zieht seinen Joker und fährt ins Wunderland. Ihre größte Herausforderung: Über das komplette Modell soll Resin gegossen werden, was das ganze Werk zerstören könnte. Auch Team Family hat Fragen an die Experten und fährt deshalb ebenfalls nach Hamburg. Bei Team Fimo ziehen dunkle Wolken auf, denn Niz und Chris sind mit den gebastelten Figuren von ihrem Partner Benni alles andere als zufrieden.
Genre:Reality-Spielshow, Unterhaltung, Dokumentation
Produktion:DE, 2021
Altersfreigabe:
6
