Welches freizügige Geheimnis hütet dieser Mann?Jetzt kostenlos streamen
Deutschlands größte Geheimnisse
Folge 4: Welches freizügige Geheimnis hütet dieser Mann?
93 Min.Folge vom 21.05.2023Ab 12
Welches freizügige Geheimnis hütet dieser Mann? Welche bahnbrechende Erfindung aus Schleswig-Holstein sorgt für den richtigen Durchblick? Wie hat es eine simple Idee aus Berlin geschafft, die Musikwelt rund um den Globus aufhorchen zu lassen? Warum starten Millionen Menschen dank einer Dame aus Dresden aufgeweckter in ihren Tag? Eine neue Folge überraschender Geheimnisse aus Deutschland.
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Deutschlands größte Geheimnisse
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Unterhaltung, Dokumentation
Produktion:DE, 2021
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© kabel eins