Was haben kontinentale Bewegungen mit Einmachgläsern zu tun?

Kabel EinsStaffel 3Folge 5vom 04.06.2023
Folge 5: Was haben kontinentale Bewegungen mit Einmachgläsern zu tun?

93 Min.Folge vom 04.06.2023Ab 12

Welches lange Zeit streng geheime Regierungsgeheimnis verbirgt sich in den Weinbergen Nordrhein-Westfalens? Was haben kontinentale Bewegungen mit Einmachgläsern zu tun? In welchem europaweit einmaligen Zuhause wohnt ein Ehepaar aus Sachsen? Warum zahlen Hausbewohner in einer bayerischen Stadt einen Mietpreis, von dem der Rest der Republik nur träumen kann?

Kabel Eins
