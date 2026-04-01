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Diagnose: Mord

SAT.1 GOLDStaffel 2Folge 38vom 09.04.2026
Tödliche Daten

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Diagnose: Mord

Folge 38: Tödliche Daten

46 Min.Folge vom 09.04.2026Ab 6

Steve Sloan belegt einen Abendkurs in Rechtswissenschaft. Als auf den Dozenten, den Juristen Arnold, ein Mordanschlag verübt wird, rettet Steve ihn und beginnt, zu ermitteln. Er findet heraus, dass in der Kanzlei, in der Arnold arbeitet, unter dessen Zugriffscode Akten von verunglückten Personen angefordert wurden. Diese Personen sollten als Zeugen in Prozessen auftreten. Mark Sloan glaubt, dass diese Unglücksfälle Morde waren. In der Kanzlei muss ein Spitzel sitzen ...

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