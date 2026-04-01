Staffel 2Folge 38vom 09.04.2026
Tödliche DatenJetzt kostenlos streamen
Diagnose: Mord
Folge 38: Tödliche Daten
46 Min.Folge vom 09.04.2026Ab 6
Steve Sloan belegt einen Abendkurs in Rechtswissenschaft. Als auf den Dozenten, den Juristen Arnold, ein Mordanschlag verübt wird, rettet Steve ihn und beginnt, zu ermitteln. Er findet heraus, dass in der Kanzlei, in der Arnold arbeitet, unter dessen Zugriffscode Akten von verunglückten Personen angefordert wurden. Diese Personen sollten als Zeugen in Prozessen auftreten. Mark Sloan glaubt, dass diese Unglücksfälle Morde waren. In der Kanzlei muss ein Spitzel sitzen ...
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Diagnose: Mord
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Mystery, Medizin
Produktion:US, 1993
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© CBS International Television