Staffel 2Folge 41vom 07.02.2022
Der RockstarJetzt kostenlos streamen
Diagnose: Mord
Folge 41: Der Rockstar
47 Min.Folge vom 07.02.2022Ab 12
Der Rockstar Noble Samson kehrt nach monatelanger Tournee nach Hause zurück. Dort wartet nicht nur seine Ehefrau Tara auf ihn, sondern auch seine Geliebte, das Hausmädchen Anita. Tara verschweigt ihrem Mann, dass sie schwanger ist. Ihrem Psychiater erzählt sie, das Kind sei von einem Außerirdischen. Dr. Frey bespricht sich mit Dr. Mark Sloan. Dieser besucht das nächste Konzert des Rockstars: Noble Samson wankt auf die Bühne mit einem Messer im Rücken.
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Diagnose: Mord
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Mystery, Medizin
Produktion:US, 1993
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© CBS International Television