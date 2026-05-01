Staffel 5Folge 91vom 20.05.2026
Verseuchte ImplantateJetzt kostenlos streamen
Diagnose: Mord
Folge 91: Verseuchte Implantate
46 Min.Folge vom 20.05.2026Ab 12
Mindy Yates stirbt an einer Infektion. Bei der Obduktion stellt sich heraus, dass der Tod der jungen Frau durch bakteriell verseuchte Wangenimplantate hervorgerufen wurde. Die Spur führt in die auf kosmetische Eingriffe spezialisierte Denell-Klinik und zu dem ehemals dort beschäftigten Chirurgen Dr. Johnson. Als dann Mindys beste Freundin von einem Auto angefahren wird, vermutet Mark einen Zusammenhang zwischen dem Unfall und dem Mord an Mindy ...
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Diagnose: Mord
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Mystery, Medizin
Produktion:US, 1993
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-8: CBS International Television & © Season 4-5, Season 7-8: Videorechte: CBS International Television, Bildrechte: CBS Studios Inc. All Rights Reserved. & © Season 6-7: Videorechte: CBS International Television, Bildrechte: MMXVII CBS Broadcasting Inc. & © Season 5: Videorechte: CBS International Television, Bildrechte: CBS Studios Inc. All Rights Reserved./
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