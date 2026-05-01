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Diagnose: Mord

SAT.1 GOLDStaffel 5Folge 91vom 20.05.2026
Verseuchte Implantate

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Diagnose: Mord

Folge 91: Verseuchte Implantate

46 Min.Folge vom 20.05.2026Ab 12

Mindy Yates stirbt an einer Infektion. Bei der Obduktion stellt sich heraus, dass der Tod der jungen Frau durch bakteriell verseuchte Wangenimplantate hervorgerufen wurde. Die Spur führt in die auf kosmetische Eingriffe spezialisierte Denell-Klinik und zu dem ehemals dort beschäftigten Chirurgen Dr. Johnson. Als dann Mindys beste Freundin von einem Auto angefahren wird, vermutet Mark einen Zusammenhang zwischen dem Unfall und dem Mord an Mindy ...

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