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Diagnose: Mord

SAT.1 GOLDStaffel 5Folge 94vom 20.05.2026
Der Killersender

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Diagnose: Mord

Folge 94: Der Killersender

47 Min.Folge vom 20.05.2026Ab 12

Rachel, die bei einem namhaften Fernsehsender eine leitende Position innehat, entgeht nur knapp einem Mordanschlag. Als sie im Krankenhaus ein Drehbuch durchsieht, erleidet sie einen Herzanfall, an dessen Folgen sie stirbt. Amanda findet heraus, dass Rachels Herztabletten gegen Zuckerpillen vertauscht worden sind. Steve und Mark ermitteln einige Verdächtige, doch es gibt keine stichhaltigen Beweise. Da setzt Mark trickreich Jesse ein, um dem Täter eine Falle zu stellen ...

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