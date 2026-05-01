Staffel 5Folge 94vom 20.05.2026
Der KillersenderJetzt kostenlos streamen
Diagnose: Mord
Folge 94: Der Killersender
47 Min.Folge vom 20.05.2026Ab 12
Rachel, die bei einem namhaften Fernsehsender eine leitende Position innehat, entgeht nur knapp einem Mordanschlag. Als sie im Krankenhaus ein Drehbuch durchsieht, erleidet sie einen Herzanfall, an dessen Folgen sie stirbt. Amanda findet heraus, dass Rachels Herztabletten gegen Zuckerpillen vertauscht worden sind. Steve und Mark ermitteln einige Verdächtige, doch es gibt keine stichhaltigen Beweise. Da setzt Mark trickreich Jesse ein, um dem Täter eine Falle zu stellen ...
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Alle Staffeln im Überblick
Diagnose: Mord
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Mystery, Medizin
Produktion:US, 1993
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 4-5, Season 7-8: Videorechte: CBS International Television, Bildrechte: CBS Studios Inc. All Rights Reserved. & © Season 1-8: CBS International Television & © Season 6-7: Videorechte: CBS International Television, Bildrechte: MMXVII CBS Broadcasting Inc. & © Season 5: Videorechte: CBS International Television, Bildrechte: CBS Studios Inc. All Rights Reserved./ & © Season 5: Videorechte: CBS International Television, Bildrechte: TM & 2021 ViacomCBS All Rights Reserved./
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