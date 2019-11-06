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Folge 1

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Diagnose unbekannt - Letzte Hoffnung Dr. Kurscheid

Folge 1: Folge 1

45 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12

Dr. Kurscheid ist die letzte Hoffnung für Carolin, die seit zehn Jahren unter Zusammenbrüchen, Ohnmachtsanfällen und anaphylaktischen Schocks leidet. Bisher konnte niemand herausfinden, was ihr fehlt. Dr. Kurscheid begibt sich an eine ganzheitliche Diagnose und auf Spurensuche: Könnte der Auslöser für Carolins Leiden vielleicht in ihrem Zuhause liegen? Schließlich kommt er zu einem Ergebnis und zieht einen Spezialisten hinzu. Rechte: Sat.1 Gold

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