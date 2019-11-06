Staffel 1Folge 4vom 06.11.2019
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Diagnose unbekannt - Letzte Hoffnung Dr. Kurscheid
Folge 4: Folge 4
46 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12
Seit bald zehn Jahren plagen Esther Schmerzen und niemand konnte bislang herausfinden weshalb. Dr. Kurscheid sieht sich die Symptome sehr genau an und greift auf moderne Analysemethoden wie die Zellwertmessung zurück. Mit Hilfe dieser Methode können Schadstoffe in den Körperzellen nachgewiesen werden. Außerdem gibt er Esther hilfreiche Motivationstipps und erklärt ihr neuartige Therapiemethoden für Schmerzpatienten. Rechte: Sat.1 Gold
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Diagnose unbekannt - Letzte Hoffnung Dr. Kurscheid
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Genre:Dokumentation, Gesundheit
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Sat.1 Gold