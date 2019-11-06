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Folge 4

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Diagnose unbekannt - Letzte Hoffnung Dr. Kurscheid

Folge 4: Folge 4

46 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12

Seit bald zehn Jahren plagen Esther Schmerzen und niemand konnte bislang herausfinden weshalb. Dr. Kurscheid sieht sich die Symptome sehr genau an und greift auf moderne Analysemethoden wie die Zellwertmessung zurück. Mit Hilfe dieser Methode können Schadstoffe in den Körperzellen nachgewiesen werden. Außerdem gibt er Esther hilfreiche Motivationstipps und erklärt ihr neuartige Therapiemethoden für Schmerzpatienten. Rechte: Sat.1 Gold

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