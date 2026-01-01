Die Affeninsel
1 StaffelAb 6
1 StaffelAb 6
Die Affeninsel
"Monkey Island" auf Sri Lanka beheimatet eine große Anzahl an Makaken-Affen. Doch das paradiesische Leben wird von einer Dürre heimgesucht, die es den Tieren schwer macht, Nahrung zu finden. Zudem muss sich jede Gruppe regelmäßig vor rivalisierenden Artgenossen, die Unruhe stiften wollen, in Acht nehmen.
Genre:Dokumentation, Natur
Produktion:CA, 2019
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1: licensed by Blue Ant Media
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