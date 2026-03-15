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Die Affeninsel

Ärger im Paradies

Blue AntStaffel 1Folge 3vom 15.03.2026
Ärger im Paradies

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Die Affeninsel

Folge 3: Ärger im Paradies

47 Min.Folge vom 15.03.2026Ab 6

"Monkey Island" auf Sri Lanka beheimatet eine große Anzahl an Makaken-Affen. Doch das paradiesische Leben wird von einer Dürre heimgesucht, die es den Tieren schwer macht, Nahrung zu finden. Zudem muss sich jede Gruppe regelmäßig vor rivalisierenden Artgenossen, die Unruhe stiften wollen, in Acht nehmen.

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