Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account

Die Alm - Der Hüttentalk

ProSiebenStaffel 1Folge 1vom 24.06.2021
Folge 1

Folge 1Jetzt kostenlos streamen

Die Alm - Der Hüttentalk

Folge 1: Folge 1

14 Min.Folge vom 24.06.2021Ab 12

Candy Crash feiert jede Woche direkt nach der Ausstrahlung von "Die Alm" eine Aftershowparty. Im Hüttentalk spricht die Drag Queen mit den ausgeschiedenen Alm-Kandidat:innen.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Die Alm - Der Hüttentalk
ProSieben

Die Alm - Der Hüttentalk

Alle 1 Staffeln und Folgen