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Die Baumhaus-Profis

Die Zuckerküche

HGTVFolge vom 17.07.2015
Die Zuckerküche

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Die Baumhaus-Profis

Folge vom 17.07.2015: Die Zuckerküche

45 Min.Folge vom 17.07.2015Ab 6

Ein Baumhaus für 250 000 Euro: Mike Splinter und seine Ehefrau Pat leben auf einem Weingut in der Nähe von Sacramento, im US-Bundesstaat Kalifornien. Spitzenarchitekt Pete Nelson und sein Team bauen der wohlhabenden Kundschaft ein mehrstockiges Luxus-Domizil ins Geäst, inklusive Bad und Dusche. Und mehr noch: Mikes Großvater war Bonbon-Fabrikant. Das Ehepaar möchte in der Baumkrone eine alte Familientradition aufleben lassen. Eine geräumige Küche mit Herd, Backofen und Kühlschrank darf daher auch nicht fehlen.

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