Die Baumhaus-Profis
Folge vom 17.07.2015: Die Zuckerküche
45 Min.Folge vom 17.07.2015Ab 6
Ein Baumhaus für 250 000 Euro: Mike Splinter und seine Ehefrau Pat leben auf einem Weingut in der Nähe von Sacramento, im US-Bundesstaat Kalifornien. Spitzenarchitekt Pete Nelson und sein Team bauen der wohlhabenden Kundschaft ein mehrstockiges Luxus-Domizil ins Geäst, inklusive Bad und Dusche. Und mehr noch: Mikes Großvater war Bonbon-Fabrikant. Das Ehepaar möchte in der Baumkrone eine alte Familientradition aufleben lassen. Eine geräumige Küche mit Herd, Backofen und Kühlschrank darf daher auch nicht fehlen.
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Genre:Reality, Haus und Garten, Anleitung/Tutorial, im Freien/Outdoor
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 3, Season 5-7: Warner Bros. Discovery, Inc.