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Die Baumhaus-Profis

Das Bienenkorb-Baumhaus

HGTVFolge vom 31.07.2015
Das Bienenkorb-Baumhaus

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Die Baumhaus-Profis

Folge vom 31.07.2015: Das Bienenkorb-Baumhaus

44 Min.Folge vom 31.07.2015Ab 6

Keine kreisrunden Formen und keine 90-Grad-Winkel: Donald Farmer und seine Frau Alison haben sehr konkrete Vorstellungen, wie ihr neues Baumhaus aussehen soll. Das Ehepaar wünscht sich einen Rückzugsort zum Meditieren. Pete Nelson und sein Team lassen sich bei der Konstruktion von der Natur inspirieren und bauen ihrer Kundschaft im US-Bundesstaat Washington einen Unterschlupf mit Hängematte und sechseckigen Fenstern ins Geäst. Buntglas-Lichteffekte sorgen in der Baumkrone für eine behagliche Atmosphäre.

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