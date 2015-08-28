Die Beckenbauer - Pools der Superlative
Folge vom 28.08.2015: Schwimmen mit den Fischen
45 Min.Folge vom 28.08.2015
Meeresbiologe Dave McCabe lebt mit seiner Frau Kathy und seinen fünf Kindern in einem Traumhaus mit herrlicher Aussicht auf der Insel Siesta Key vor der Küste Floridas. Nur der Pool passt nicht in die atemberaubende Landschaft. Deshalb bauen Lucas Congdon und sein Team das Schwimmbecken zu einer spektakulären Badelandschaft um, inklusive Wasserfall, Brücke und Koi-Teich. Die Wassertemperatur und die Beleuchtung in der künstlichen Lagune werden über ein modernes Outdoor-AV-System gesteuert.
Genre:Reality, im Freien/Outdoor, Haus und Garten, Heimwerken
Altersfreigabe:
0
