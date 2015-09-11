Die Beckenbauer - Pools der Superlative
Folge vom 11.09.2015: Mehr als nur ein Pool
44 Min.Folge vom 11.09.2015
Terry und Cynthia Pankiw können von ihrer Terrasse aus Seekühe und Delfine beobachten. Das Ehepaar lebt auf einem herrlichen Grundstück an der Westküste Floridas. Der Poolbereich im Garten ist jedoch veraltet und muss dringend erneuert werden. Deshalb rufen die beiden das Team von „Lucas Lagoons“ zu Hilfe. Die Profi-Handwerker bauen für ihre Kundschaft ein Wellness-Paradies mit diversen technischen Extras. Dort kann man nicht nur die Seele baumeln lassen, sondern auch zünftige Partys feiern.
