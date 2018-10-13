Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Die Beckenbauer - Pools der Superlative

Der Tropen-Traum

HGTVFolge vom 13.10.2018
Der Tropen-Traum

Der Tropen-TraumJetzt kostenlos streamen

Die Beckenbauer - Pools der Superlative

Folge vom 13.10.2018: Der Tropen-Traum

44 Min.Folge vom 13.10.2018

Ron Russell hat sein riesiges Grundstück in Jacksonville, Florida, in den vergangenen acht Jahren mit einem Kaktusgarten, einem Beachvolleyballfeld und einer Strandhütte im Key-West-Stil zu einer privaten Freizeitanlage umgebaut. Und das Team von „Lucas Lagoons“ kümmert sich in dieser Folge um das letzte Puzzlestück, denn ohne eine Badelandschaft ist das Projekt unvollendet. Die Profi-Handwerker bauen für ihren Kunden ein Tropenparadies, mit Natursteinen, exotische Pflanzen und Wasserfällen, durch die man hindurchschwimmen kann.

Alle verfügbaren Folgen